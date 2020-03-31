Украина ослабит карантин ради спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube.

По его словам, украинцы не могут три месяца «просто так сидеть дома» в отсутствие финансовой подушки у большинства из них. Шмыгаль отметил, что граждане должны зарабатывать деньги для запуска экономики.

Материалы по теме Голод во время чумы Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.

Ранее Шмыгаль заявил, что ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8 процента на фоне пандемии коронавируса. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта. Власти анонсировали ужесточение мер, чтобы уменьшить риски, связанные с распространением инфекционного заболевания.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 548 человек, 13 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 785 тысячи человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!