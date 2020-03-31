Украина ослабит карантин ради спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube.
По его словам, украинцы не могут три месяца «просто так сидеть дома» в отсутствие финансовой подушки у большинства из них. Шмыгаль отметил, что граждане должны зарабатывать деньги для запуска экономики.
«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.
Ранее Шмыгаль заявил, что ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8 процента на фоне пандемии коронавируса. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.
На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта. Власти анонсировали ужесточение мер, чтобы уменьшить риски, связанные с распространением инфекционного заболевания.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 548 человек, 13 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 785 тысячи человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения