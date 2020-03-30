На Украине усилят карантин

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что правительство поддержало инициативу об усилении в стране карантина для противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства на своей странице в Facebook.

«Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавируса. Действовать надо быстро и решительно», — сказал Емец.

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Согласно решению Минздрава, граждане Украины, имевшие контакт с зараженными и вернувшиеся из-за границы, обязаны самоизолироваться. Места для обсервации для медицинского наблюдения должны организовать местные власти.

Украина закрыла границу 28 марта, пытаясь уменьшить риски, связанные с распространением коронавируса. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 724 тысячи человек; 34 тысячи умерли, более 150 тысяч излечились.

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