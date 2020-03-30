Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса. На ролик, выложенный в сеть, обратил внимание портал «Обозреватель».
Женщина вернулась из Италии, где была на заработках, но пренебрегла требованиями о самоизоляции. В результате у нее обнаружилась инфекция, а за время пребывания на родине она успела заразить своих детей, внуков и знакомых в нескольких селах — всего 14 человек.
Заробитчанка попросила соседей не вымещать злость на ее родных за ее проступок: «Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите», — со слезами попросила она.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 475 человек, 10 умерли. Также сообщается о шести выздоровевших. 25 марта власти объявили режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за распространения инфекции. ЧС вводится до 24 апреля, на этот же срок продлевается карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения