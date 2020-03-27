Украинский город решили исцелить от коронавируса молитвой

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) решили облететь Запорожье на вертолете. Об этом сообщает местное издание «061».
Запорожский митрополит Лука объяснил, что это делается для исцеления города от коронавируса.
С собой в небо они взяли чудотворную икону «Самарскую» и икону «Святителя Николая». Митрополит также сообщил, что священники решили воздержаться от разбрызгивания святой воды с вертолета.
Ранее предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Павел провел молебен и со святынями облетел Минск на вертолете для защиты города от коронавируса. Такие же меры предложил грузинский священник отец Шалва Кекелидзе из кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси. Он окропил святой водой улицы Тбилиси, проехав по ним на автомобиле.
25 марта власти Украины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране из-за распространения коронавируса. ЧС вводится на месяц, до 24 апреля, на этот же срок продлевается карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения