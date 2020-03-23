Минск окропили с неба святой водой для защиты от коронавируса

Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Павел провел молебен и со святынями облетел Минск на вертолете для защиты города от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба БПЦ.

«Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум», — сказал во время богослужения Павел, призвав белорусов не паниковать. После молебна митрополит совершил воздушный крестный ход над белорусской столицей и окропил город с неба.

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«С высоты полета призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — говорится в сообщении БПЦ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не так плоха, чтобы принимать «драконовские меры». Он отметил важность диалога власти с вирусологами и эпидемиологами в условиях «коронавирусного психоза». По мнению главы государства, люди сейчас могут больше пострадать от паники, нежели от инфекции.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 76 человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 339 тысяч человек. 14,7 тысячи умерли, более 99 тысяч излечились.

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