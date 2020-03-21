Лукашенко приказал КГБ разобраться с фейками о коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал председателю КГБ Валерию Вакульчику разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса. Об этом пишет БЕЛТА.
«Валерий Павлович [Вакульчик], уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске — никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз», — призвал глава государства, подчеркнув, что ему докладывают о каждом случае похожих смертей.
Лукашенко считает, что СМИ «раскатали» историю о первой смерти от коронавируса в стране с целью посеять панику среди белорусов. Президент потребовал разобраться с «негодяями, которые вбрасывают эти фейки».
«Бог нас спасает, что мы более или менее это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, еще как-то проходим, держим же все на контроле. Нет, надо раскрутить обстановку, взорвать что-то. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые делают это умышленно?» — сказал белорусский лидер.
20 марта в ряде СМИ появилась информация, что в Витебске от коронавирусной инфекции умерла женщина. С опровержением выступило министерство здравоохранения Белоруссии. Там констатировали, что за последние две недели это уже четвертая «смерть» от журналистов.
Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не такая, чтобы принимать «драконовские меры». Он отметил важность диалога власти с вирусологами и эпидемиологами в условиях «коронавирусного психоза». По мнению белорусского лидера, люди сейчас могут больше пострадать от паники, нежели чем от инфекции.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 69 человек. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 284 тысячи человек. 11,8 тысячи умерли, более 93,5 тысячи излечились от коронавируса.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения