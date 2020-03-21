Лукашенко приказал КГБ разобраться с фейками о коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал председателю КГБ Валерию Вакульчику разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса. Об этом пишет БЕЛТА.

«Валерий Павлович [Вакульчик], уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске — никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз», — призвал глава государства, подчеркнув, что ему докладывают о каждом случае похожих смертей.

Лукашенко считает, что СМИ «раскатали» историю о первой смерти от коронавируса в стране с целью посеять панику среди белорусов. Президент потребовал разобраться с «негодяями, которые вбрасывают эти фейки».

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«Бог нас спасает, что мы более или менее это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, еще как-то проходим, держим же все на контроле. Нет, надо раскрутить обстановку, взорвать что-то. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые делают это умышленно?» — сказал белорусский лидер.

20 марта в ряде СМИ появилась информация, что в Витебске от коронавирусной инфекции умерла женщина. С опровержением выступило министерство здравоохранения Белоруссии. Там констатировали, что за последние две недели это уже четвертая «смерть» от журналистов.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не такая, чтобы принимать «драконовские меры». Он отметил важность диалога власти с вирусологами и эпидемиологами в условиях «коронавирусного психоза». По мнению белорусского лидера, люди сейчас могут больше пострадать от паники, нежели чем от инфекции.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 69 человек. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 284 тысячи человек. 11,8 тысячи умерли, более 93,5 тысячи излечились от коронавируса.

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