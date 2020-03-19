Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом пишет БЕЛТА.

Во время заседания, созванного из-за эпидемиологической ситуации в Белоруссии, Лукашенко заявил, что ранее советовал для профилактики ходить в сухую парилку и мыть руки после бани. Президент отметил, что после водных процедур можно выпить 100 граммов водки.

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«Раскритиковал он [Жириновский], что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!"» — сказал Лукашенко.

Он добавил, что как непьющий человек не пропагандирует употребление алкоголя, и попросил прощения за анекдот у Жириновского. «Но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — резюмировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отметил важность проведения совещаний представителей власти с вирусологами и эпидемиологами в условиях «коронавирусного психоза». По мнению Лукашенко, люди могут больше пострадать от паники, чем от самого вируса. Цивилизованный мир сошел с ума, а политики уже начали использовать ситуацию в своих интересах, считает глава государства.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразился 51 человек, 17 случаев заражения — завозные, в том числе последние четыре из Испании, Франции, Германии и России. В стране введен запрет на вывоз за пределы страны некоторых товаров медицинского назначения.

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