Путин рассказал анекдот про бабушку

@dimsmirnov175 / Telegram

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителям общественности в Калининградской области рассказал анекдот про бабушку в юридической конторе. Видео опубликовал Telegram-канал Пул №3.

Таким образом российский лидер отреагировал на предложение изменить систему медицинских закупок. «Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит и говорит: "А вот имею ли я право?" "Да, бабушка, имеешь". "А могу или нет это сделать?" "Нет, бабка, не можешь"», — сказал Путин.

Ранее президент России назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение». «Надо выработать правила, способы и объемы расходования средств, направляемых на здравоохранение, чтобы люди почувствовали качество услуг», — сказал глава государства.

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