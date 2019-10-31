Путин поднял проблему работы врачей с наркотическими препаратами

Президент России Владимир Путин поддержал предложение смягчить требования к врачам, работающим с наркотическими препаратами. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 31 октября.

«Избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медиков, не дают им нормально работать», — сказал он на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Ранее в ходе общения глава государства допустил ужесточение наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности. По его словам, это тонкая и чувствительная проблема, которую нужно эффективно решить.

В августе матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов. В письме отмечалось, что в ловушку попали также врачи, которые не могут назвать действенный препарат.

В июне учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в ходе прямой линии обратилась к Путину с просьбой декриминализировать применение наркотических средств в медицине, в частности для обезболивания паллиативных пациентов.

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