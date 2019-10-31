Путин допустил ужесточение наказания врачей за ошибки

Президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает ТАСС.

«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и <...> в системе ОМС [обязательное медицинское страхование] такая система должна быть создана», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что ожидает от министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Татьяны Голиковой предложений по поводу усиления наказания за врачебные ошибки.

По словам Путина, проблема врачебных ошибок при назначении инвалидности является тонкой и чувствительной, поскольку люди с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в поддержке государства. «К сожалению, у нас есть случаи, и не малочисленные, злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа, мы просто должны это тоже иметь ввиду», — сказал он.

Ранее Скворцова сообщила президенту о дефиците врачей и медицинского персонала. Она также отметила, что в четырех регионах медики получают менее 30 процентов от средней зарплаты по области. Глава государства потребовал проанализировать ситуацию и принять меры по укреплению первичного звена здравоохранения.

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