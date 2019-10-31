Путин раскритиковал расходование средств в медицине

Президент России Владимир Путин назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает RT в четверг, 31 октября.

«Надо выработать правила, способы и объемы расходования средств, направляемых на здравоохранение, чтобы люди почувствовали качество услуг», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что по-прежнему существует проблема злоупотреблений в здравоохранении. По его словам, особенно часто это явление встречается на Северном Кавказе.

Президент не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки. Этот вопрос он поручил проработать министру здравоохранения Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В августе по итогам тематического совещания глава государств поручил подготовить предложения по модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, речь идет об оптимизации работы фельдшерско-акушерских пунктов, районных поликлиник и больниц.

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