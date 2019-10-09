Путин обсудил модернизацию первичного звена здравоохранения

Модернизация первичного звена здравоохранения должна идти в рамках работы над соответствующим национальным проектом, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 октября.

«Эти принципы позволяют работать проще, меньше это забюрокрачивать все, меньше управленческих решений принимать, действовать быстрее», — согласился Медведев.

Путин также напомнил премьеру, что заработная плата врачей должны быть справедливой. По его словам, кадровый вопрос является одним из ключевых в системе здравоохранения.

В августе по итогам тематического совещания глава государств поручил подготовить предложения по модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, речь идет об оптимизации работы фельдшерско-акушерских пунктов, районных поликлиник и больниц.

Заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, состоится до конца месяца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!