Эвакуированные украинцы отказались от карантина и пытались сбежать из аэропорта

Эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые 29 марта прибыли в киевский аэропорт Борисполь, отказались от обсервации и попытались сбежать из терминала. Об этом пишет УНИАН.

Все прибывшие в страну украинцы должны подписать обязательство о 14 днях обсервации для медицинского наблюдения, но пассажиры рейса утверждают, что перед перелетом их не уведомили о карантине. В итоге люди пробовали выбить дверь и прорваться через контроль.

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«Их планировали вывезти вместе — организованно, автобусами. Однако эти люди отказались, ведь многих из них встречали родственники. Они своим ходом выехали из аэропорта. Информации о том, что они отказались от обсервации, нет. Все они подписали соответствующие документы о самоизоляции и выехали своим ходом из Борисполя», — заявила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталина Грохольская.

Позже стало известно, что эвакуированным украинцам предлагали два типа обсервации: бесплатную в киевском отеле «Казацкий» и платную.

Украина закрыла границу 28 марта, пытаясь уменьшить риски, связанные с распространением коронавируса. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

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