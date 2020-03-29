Спецпоезд из Москвы доставил на родину несколько сотен украинцев

На железнодорожный вокзал Киева прибыл организованный на фоне распространения коронавируса специальный поезд из Москвы, который доставил на родину несколько сотен украинцев. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Состав под номером 905 прибыл на заранее перекрытую девятую платформу столичного вокзала. На месте дежурили полицейские и медики. По прибытию в вагоны начали заходить пограничники и медики в масках и защитных костюмах.

Отмечается, что в Киев поезд приехал с опозданием на полчаса, из Москвы он также выехал с задержкой.

28 марта сообщалось, что в Москву прибыл поезд с Украины, который доставил на родину более 700 россиян. Состав №906 прибыл на Киевский вокзал Москвы. Поезд проехал без остановок, в пути пассажиры прошли пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Вернувшиеся с Украины покинули перрон в масках. Встречающих на перрон не пустили, они ждали своих близких за оградой на выходе с вокзала.

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