Турист показал «прорывающих оборону» аэропорта украинцев и извинился

Олег Деренюга / Facebook

Украинского туриста, который показал в сети видео с соотечественниками, попавшими под карантин после прибытия из-за границы, заставили извиниться. Как указывает «Обозреватель», ролик изначально был опубликован в Instagram-аккаунте путешественника, однако затем удален и снова размещен украинским журналистом в Facebook.

На кадрах видео запечатлено, как путешественники получают багаж, двигаются к выходу из здания аэропорта, а затем пытаются «прорвать оборону» в виде сотрудников авиагавани в костюмах химзащиты. «Ну все, я дома... Сука, смотрите, прорывают ****** [чертову] оборону. ****** [Чертова] Украина!» — говорит он за кадром.

Известно, что из-за многочисленных критических высказываний в свой адрес автор ролика был вынужден разъяснить ситуацию и извиниться. «Относительно фразы про Украину — это было сказано на эмоциях после длительного перелета. Я, на самом деле, считаю Украину своей родиной и люблю ее. Поэтому и вернулся», — сообщил он в видео на своей странице в Instagram, попросив также прощения за свое высказывание.

О том, что эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые 29 марта прибыли в киевский аэропорт Борисполь, отказались от обсервации и попытались сбежать из терминала, сообщалось ранее. Пассажиры рейса утверждают, что перед перелетом их не уведомили о карантине.

Согласно последним данным, на Украине зарегистрированы 480 случаев коронавируса, 11 оказались летальными. В стране объявлен карантин и режим чрезвычайной ситуации. За несоблюдение карантинных правил грозит административная и уголовная ответственность.

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