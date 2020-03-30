В украинском городе выкопали 400 могил из-за коронавируса

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) выкопали 400 могил в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Филатов заявил, что пользователи «устроили ад в комментариях» на тему коронавируса, поэтому дискуссия закрыта. «Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС. И да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы», — написал мэр.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если в городе во время карантина продолжатся «шатания и тусовки», «поездки толпами на природу», то украинцев ждет большая катастрофа.

По последним данным, на Украине зарегистрированы 480 случаев коронавируса, 11 оказались летальными. В стране объявлен карантин и режим чрезвычайной ситуации. За несоблюдение карантинных правил грозит административная и уголовная ответственность.

В мире объявлена пандемия коронавируса, общее число инфицированных SARS-CoV-2 превысило 724 тысячи человек. Из них 34 тысячи умерли, более 150 тысяч пациентов выздоровели.

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