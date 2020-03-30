На Украине зараженных коронавирусом решили сортировать в палатках у больниц

Власти Украины решили сортировать зараженных коронавирусом в специальных палатках у больниц. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в этих палатках будут определять наличие у пациентов коронавирусной инфекции.
После этого — уточнять тяжесть заболевания и затем перемещать заразившихся в стационарное отделение, которое будет изолировано. Украинские врачи считают, что это поможет избежать внутрибольничного инфицирования. Также Ляшко рассказал, что информация о количестве мест в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких будет доступна онлайн.
28 марта Украина закрыла границу, пытаясь уменьшить риски, связанные с распространением коронавируса. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 724 тысячи человек; 34 тысячи умерли, более 150 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения