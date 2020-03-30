Зеленский назвал три варианта развития ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях развития ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно первому варианту заболеет от трех до пяти процентов населения. Зеленский назвал эти цифры болезненными, однако заявил, что страна сможет справиться с таким объемом эпидемии, если все ответственно отнесутся к карантинным мерам.

Второй и третий сценарии предполагают заражение от 25 до 50 процентов жителей, с которым медицинская система не справится. По словам Зеленского, каждый украинец должен осознать, что «карантин — это не каникулы» и необходимо оставаться дома, не покидая его без необходимости.

«Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не 20 миллионов человек. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украине из-за коронавируса грозит дефолт. По его словам, из-за сложившейся ситуации страна оказалась в сложном экономическом положении и невыполнение денежных обязательств возможно, в случае если Украина останется без помощи от международных партнеров.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 475 человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.

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