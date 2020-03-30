Зеленский назвал три варианта развития ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях развития ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщает УНИАН.
Согласно первому варианту заболеет от трех до пяти процентов населения. Зеленский назвал эти цифры болезненными, однако заявил, что страна сможет справиться с таким объемом эпидемии, если все ответственно отнесутся к карантинным мерам.
Второй и третий сценарии предполагают заражение от 25 до 50 процентов жителей, с которым медицинская система не справится. По словам Зеленского, каждый украинец должен осознать, что «карантин — это не каникулы» и необходимо оставаться дома, не покидая его без необходимости.
«Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не 20 миллионов человек. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки», — подчеркнул украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что Украине из-за коронавируса грозит дефолт. По его словам, из-за сложившейся ситуации страна оказалась в сложном экономическом положении и невыполнение денежных обязательств возможно, в случае если Украина останется без помощи от международных партнеров.
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 475 человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения