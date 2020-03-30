Кличко предупредил украинцев о катастрофе

Мэр Киева Виталий Кличко назвал легкомысленными и неразумными горожан, которые ездят большими компаниями на пикники, устраивают аншлаги на детских площадках и нарушают карантин. Об этом пишет «Украинская правда».

Политик предупредил, что если в столице продолжатся «шатания и тусовки», «поездки толпами на природу», то украинцев ждет большая катастрофа.

Материалы по теме «Плохая вакцина хуже вируса» Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ

«Подумайте наконец головой! Когда вас призывают ограничить контакты, оставаться дома для вашей же безопасности (...) Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет. Нет!» — заявил Кличко, добавив, что никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заразятся коронавирусом и попадут в больницы.

Мэр призвал киевлян обратить внимание на Италию, «где врачи решают, кого лечить, а кого нет», и на другие страны, «где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний». По словам Кличко, по вине людей, не соблюдающих ограничений и пренебрегающих безопасностью, в Киеве может произойти вспышка заболевания, которое поражает не только пожилых людей.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта. Власти анонсировали ужесточение мер, чтобы уменьшить риски, связанные с распространением инфекционного заболевания.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 724 тысячи человек; 34 тысячи умерли, более 150 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!