Кличко предупредил украинцев о катастрофе

Мэр Киева Виталий Кличко назвал легкомысленными и неразумными горожан, которые ездят большими компаниями на пикники, устраивают аншлаги на детских площадках и нарушают карантин. Об этом пишет «Украинская правда».
Политик предупредил, что если в столице продолжатся «шатания и тусовки», «поездки толпами на природу», то украинцев ждет большая катастрофа.
«Подумайте наконец головой! Когда вас призывают ограничить контакты, оставаться дома для вашей же безопасности (...) Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет. Нет!» — заявил Кличко, добавив, что никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заразятся коронавирусом и попадут в больницы.
Мэр призвал киевлян обратить внимание на Италию, «где врачи решают, кого лечить, а кого нет», и на другие страны, «где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний». По словам Кличко, по вине людей, не соблюдающих ограничений и пренебрегающих безопасностью, в Киеве может произойти вспышка заболевания, которое поражает не только пожилых людей.
На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта. Власти анонсировали ужесточение мер, чтобы уменьшить риски, связанные с распространением инфекционного заболевания.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 724 тысячи человек; 34 тысячи умерли, более 150 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения