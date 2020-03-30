Украинские врачи начали увольняться из-за опасности заразиться коронавирусом

В Тернопольской области Украины восемь врачей уволилось из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам главврача Тернопольской больницы Ярослава Чайковского, решение было продиктовано желанием не подвергать опасности семьи. Кроме того, у ряда врачей имеются хронические заболевания, которые могут осложнить течение коронавирусной инфекции.

Также Чайковский отметил, что медики не хотят рисковать за низкие зарплаты. По его словам, сейчас врачи получают четыре тысячи гривен (11 479 рублей). Обещанные правительством надбавки в 200 процентов еще не выплачивают.

Ранее вернувшийся из Европы с подозрением на коронавирус украинец рассказал, что при визите в больницу от него убежали врачи. По словам Андрея Марунчака, когда он сообщил, что прибыл из Европы с высокой температурой, медики попросту убежали и закрыли за собой дверь изнутри. Директор больницы, куда обращался Марунчак, признает, что его подопечные, возможно, не были готовы психологически, но уверяет, что помощь пациенту оказывали в соответствии с инструкцией.

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