На Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

В Тернопольской области Украины врачи выбросили за дверь в мешке тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины. Об этом сообщает «112 Украина».

Как рассказала дочь умершего Анна Полищук, медики без всяких инструкций закрыли двери больницы и родственники без средств защиты вынуждены были нести мужчину в мешке до машины и даже тащить его по земле.

Она заявила, что проходившие мимо люди отказались помогать опасаясь заразиться. Могильщики отказались копать могилу по той же причине, это пришлось делать родственникам.

Ранее министерство здравоохранения Украины разработало специальные правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса. Жителей страны призвали воздержаться от больших скоплений людей на похоронах и обрядов поцелуев покойного.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

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