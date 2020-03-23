На Украине разработали специальные правила погребения умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины разработало специальные правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций относительно погребения умерших, поэтому на Украине решили рассмотреть этот вопрос и определить все возможные риски при похоронах. В ближайшее время инструкция будет закреплена нормативным актом Минздрава.

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Ляшко подчеркнул, что наибольший риск при погребении составляют ритуальные обряды, предусматривающие большое скопление людей и прощальные поцелуи умершего.

«Мы вынуждены вам рекомендовать сократить время и количество людей, провожающих человека в последний путь при коронавирусной болезни, поскольку здесь есть возможность несоблюдения правил карантина, которые сегодня запрещают ритуальные обряды, и это может повлечь административную и уголовную ответственность», — заявил заместитель министра здравоохранения, добавив, что прощальные ритуалы несут угрозу инфицирования коронавирусом.

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 350 тысяч человек. 15,3 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

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