Против уволенного премьера Украины возбудили уголовное дело из-за коронавируса

Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, которые не ограничили экспорт медицинских масок, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет «Страна.ua».

В САП отметили, что 31 января и 8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов направлял тогдашнему премьеру письма, в которых говорилось о необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, использующейся для недопущения распространения коронавируса.

Материалы по теме Посткарантинный мир Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?

В прокуратуре подчеркнули, что указанные меры не были приняты правительством. Письма были проигнорированы Гончаруком, уволенным с поста премьера в начале марта. САП подозревает членов украинского правительства в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 350 тысяч человек. 15,3 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!