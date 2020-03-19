Врачи убежали от приехавшего из Европы украинца с подозрением на коронавирус

Вернувшийся из Европы с подозрением на коронавирус украинец рассказал, что при визите в больницу от него убежали врачи. Об этом сообщает ТСН.

По словам Андрея Марунчака, когда он сообщил, что прибыл из Европы с высокой температурой, медики попросту убежали и закрыли за собой дверь изнутри. «Единственный врач согласилась сделать флюорографию. Однако в приемной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, выбежал», — рассказал он.

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Тогда Марунчак отправился в другую больницу, где ему провели тест на коронавирус. Результат теста оказался отрицательным.

Директор больницы, куда обращался Марунчак, признает, что его подопечные, возможно, не были готовы психологически, но уверяет, что помощь пациенту оказывали в соответствии с инструкцией.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 16 человек, двое скончались. Всего в мире инфицированы почти 220 тысяч человек; 85,7 тысячи вылечились, более 9 тысяч умерли.

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