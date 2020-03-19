Украинский футболист отказался верить в коронавирус

Украинский футболист Александр Алиев в Instagram оценил ситуацию с распространением коронавируса. Спортсмен отказался верить в его существование, а новости об умерших от инфекции людях посчитал фейком.

Футболист рассказал, что прогулялся по украинскому городу Оболонь и обнаружил, что «все закрыто». «Честно, я в это не верю», — заявил Алиев. При этом, по его словам, на улицах было много людей, в том числе детей. «Для кого нужен этот коронавирус, кто все это запустил?» — спросил он.

Алиев — бывший полузащитник сборной Украины. На клубном уровне он известен по выступлениям за киевское «Динамо» и московский «Локомотив».

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 16 человек, двое скончались. Всего в мире инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, более 9 тысяч умерли.

12 марта стало известно, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал коронавирус, обнаруженный у игрока клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Спортсмен незадолго до этого посмеялся над инфекцией, демонстративно потрогав все микрофоны на пресс-конференции.

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