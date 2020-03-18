Еще один игрок НБА заразился коронавирусом

Американский баскетболист Кевин Дюрант заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил изданию The Athletic.

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» рассказал, что его тест на наличие вируса оказался положительным. Несмотря на это, он чувствует себя хорошо. По словам спортсмена, симптомов болезни у него нет.

Помимо Дюранта, коронавирус выявили у еще трех его одноклубников. При этом симптомы вируса проявляются только у одного из них.

12 марта стало известно, что НБА приостановила регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал коронавирус, обнаруженный у игрока клуба «Юта Джаз» Руди Гобера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



