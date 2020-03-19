Футбольный клуб оставил игроков без денег из-за коронавируса

Казахстанский футбольный клуб «Каспий» в одностороннем порядке приостановил действие контрактов своих игроков из-за введения в стране чрезвычайного положения на фоне распространения коронавируса. Об этом пишет KazFootball.

По информации источника, клуб оставил футболистов без денег как минимум до 15 апреля. Зарплаты также не будут выплачиваться, если срок чрезвычайного положения будет продлен.

Казахстан объявил о введении чрезвычайного положения 15 марта. Режим начал действовать на следующий день и продлится до 15 апреля. В стране на данный момент зафиксированы 37 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, более 9 тысяч умерли.

18 марта сообщалось, что из-за коронавируса с финансовыми проблемами столкнулись российские футбольные судьи. Эпидемия инфекции лишила денег арбитров, которые работают за сдельную зарплату, а таких большинство. Постоянная ежемесячная зарплата судей составляет 30 тысяч рублей до вычета налогов. Ряд арбитров уже вынуждены занимать деньги, «чтобы выжить».

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