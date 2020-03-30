Побег украинцев из карантина объяснили «неистребимым стремлением к свободе»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил побег граждан из карантина неистребимым стремлением к свободе. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает «Страна.ua».
«Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой», — заявил Кулеба во время брифинга.
При этом он подчеркнул, что украинцы должны ответственно относиться к здоровью и вынужденным карантинным мероприятиям.
Ранее стало известно, что 29 марта украинцы, эвакуированные из Вьетнама, отказались от обязательной обсервации и сбежали из аэропорта, прорвав кордоны. Другая группа путешественников, прилетевшая из Дохи 30 марта, сбежала по пути к отелю.
По последним данным, на Украине были выявлены 480 случаев заражения коронавирусом, 11 пациентов скончались. В стране действует карантин и режим чрезвычайной ситуации. В мире вирусом заразились 724 тысячи человек. При этом 34 тысячи умерли, свыше 150 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения