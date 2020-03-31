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Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины

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Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады в «сдаче» страны после принятия закона, отменяющего мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнула, что закон был принят «по-воровски». По ее словам, депутаты Рады и украинский лидер воспользовались положением на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса, «когда люди не могут сопротивляться произволу».

«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» – написала Тимошенко. Она добавила, что власти отдали 72 процента территории Украины «зарубежным мошенникам». Политик заявила, что «вернет землю украинцам» и привлечет к ответственности каждого, кто стоял «за этой аферой».

Верховная Рада Украины приняла закон, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, 31 марта. За документ проголосовали 259 депутатов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи стране для борьбы с коронавирусом. В то же время Владимир Зеленский заявил, что властям удалось договориться об увеличении размера поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов США. Условиями для предоставления помощи является принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли.

Мораторий на продажу земли на Украине действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз.

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