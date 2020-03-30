Тимошенко раскрыла готовящуюся на Украине «аферу века»

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти страны готовятся «провернуть аферу века» и принять закон об открытии рынка земли, прикрываясь пандемией коронавируса. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
«На внеочередном заседании парламента они планируют принять закон о распродаже украинской сельскохозяйственной земли. Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», — написала политик.
Тимошенко отметила, что украинцам будут объяснять, что якобы только такими мерами удастся получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) и избежать дефолта. «Это обман и циничная манипуляция!» — подчеркнула политик, добавив, что власти пользуются карантинными мерами, из-за которых украинцы не смогут выйти на протестные акции.
«Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены!» — выразила уверенность Тимошенко, пообещав противодействовать властям в данном вопросе.
Законопроект об открытии рынка земли должны были вынести на внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник, 30 марта. Однако накануне стало известно, что рассмотрение земельного вопроса не включено в повестку дня заседания парламента.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи стране для борьбы с коронавирусом. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что властям удалось договориться об увеличении размера поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов США. Условиями для предоставления помощи является принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения