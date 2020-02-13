Зеленского обвинили в надругательстве и насилии над Украиной

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в давлении, надругательстве и насилии при попытке «протянуть» закон о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом она заявила в эфире канала «Наш», видеозапись доступна в YouTube.

По мнению Тимошенко, если Зеленский подпишет законопроект об открытии рынка земли после его принятия Верховной Радой, то на Украине «закончится суверенитет».

Зеленскому кажется, что он пришел к своей фракции в парламент и ни с кем больше не встретился, чтобы ломать фракцию через колено. Но он не фракцию через колено ломает, он Украине ломает хребет Юлия Тимошенко Лидер партии «Батькивщина»

Политик также рассказала, что вела переговоры с другими фракциями Рады, уговаривая парламентариев не голосовать за этот законопроект. Однако, подчеркнула она, депутаты от президентской партии «Слуга народа» и «Голоса» Святослава Вакарчука пока непреклонны.

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Ранее украинский парламент приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который с 1 октября должен открыть рынок сельскохозяйственных земель в стране. Оппозиционные политики, в том числе Тимошенко, блокировали работу Рады, выступая против принятия законопроекта.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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