Раде пообещали «земельную ночь»

Председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия пообещал, что поправки к законопроекту о снятии моратория на продажу земли будут обсуждать всю ночь. Об этом в среду, 5 февраля, сообщают «Українськi Новини».

Арахамия заявил, что поправки будут рассматривать «до победы». «Мы называем это "земельная ночь"», — сообщил он.

По его словам, заседание продлится до 3-4 часов утра следующего дня, однако все поправки «точно успеют обсудить за один день». «Если все партии будут сопротивляться, мы просто с четверга заблокируем работу всего парламента на неопределенное время. Такой сценарий тоже есть», — добавил депутат.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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