Европейцы попросили у Зеленского разрешения скупать украинскую землю

Европейские фермеры, работающие на Украине, попросили власти разрешить им покупать сельскохозяйственные земли в стране. Их письмо президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову опубликовал на своей Facebook странице министр экономики Украины Тимофей Милованов.

В обращении фермеров говорится, что запрет на продажу участков иностранцам, который содержится в законопроекте об открытии рынка земли, создаст неравные условия для производителей, ограничит конкуренцию на рынке и приведет к дискриминации. Он нарушает конституционный принцип равной государственной защиты для всех субъектов хозяйствования и дискредитирует Украину в глазах инвесторов. Компании, основанные гражданами страны, получат преимущества не благодаря своим достижениям.

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Авторы письма подчеркивают, что в основном их компании являются семейными хозяйствами или принадлежат небольшой группе инвесторов. Они вложили в них сотни тысяч или миллионы евро, создали рабочие места, часто были единственными работодателями в селе. Им пришлось рекультивировать поля, выкорчевывать кусты и деревья. «Плоды этого труда потом будут пожинать другие», — констатируют фермеры. Они разделяют опасения украинской власти относительно немедленного открытия рынка земли для всех и предлагают разрешить приобретать земли компаниям, которые работают в стране не менее трех лет.

Власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Она может заработать уже осенью. Большинство украинцев выступает против отмены моратория на продажу земли. В основном они боятся, что ее скупят иностранцы и олигархи. Зеленский обещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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