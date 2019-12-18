Зеленский решил последовать совету отца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти снизят лимиты на приобретение земли после снятия моратория на продажу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал президентского офиса.

Глава государства предложил, чтобы одно лицо не могло покупать более 10 тысяч гектаров земли. В первом чтении законопроекта о снятии моратория фигурировала цифра в 200 тысяч.

Днем ранее вышло интервью его отца, Александра, порталу «Страна.ua», в котором он рассказал о том, что дал сыну совет снизить нормы по продаже земли в одни руки. «Я сказал Вове: я недоволен этой площадью. И объяснил почему. Да, они будут менять, будут стараться. Но не для того, чтобы заработать, вот это вы должны понять», — заявил Александр Зеленский.

17 декабря в Киеве и еще десяти регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Протестующие вступают в прямые столкновения с полицией. В столице в результате драк протестующих с полицейскими пострадали 17 силовиков. Двое из них были госпитализированы.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка территорий иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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