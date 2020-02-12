На Украине предложили «защититься» от России распродажей земель

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Украине следует продать американским компаниям земли на восточной границе страны для «защиты от агрессии» России, заявил Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда в беседе с порталом «Обозреватель».

Эксперт предложил продать максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области. Он отметил, что США станут защищать те территории, где есть американская частная собственность.

Свереда выразил уверенность, что с американскими компаниями получится договориться, если власти Украины проведут «системную работу». Он добавил, что Киев должен искать партнеров для защиты. «Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам экономиста, продажа земли американским компаниям позволит решить вопрос с добычей на Украине сланцевого газа и других полезных ископаемых.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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