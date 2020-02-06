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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла кресло спикера Верховной Рады и заблокировала работу парламента. Все это произошло перед рассмотрением законопроекта о рынке земли, пишет «Интерфакс-Украина».

Трибуну и президиум украинского парламента вместе с депутатами от «Батькивщины» блокируют парламентарии от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь». Рядом находятся нардепы от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которые пытались воспрепятствовать блокированию работы Верховной Рады.

«Интерфакс-Украина» уточняет, что блокированию трибуны и президиума предшествовала небольшая потасовка между оппозицией и «Слугами народа». Отмечается, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций и покинул президиум.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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