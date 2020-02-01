В Раде предрекли свержение Зеленского

На Украине произойдет свержение власти, если в партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли. Об этом в эфире телеканала «112» народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Парламентарий подчеркнул, что он не призывает к насильственному свержению власти, а лишь напоминает, что по Конституции хозяин страны — народ. По мнению Рабиновича, нужно лишь «сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца».

Депутат рассказал, что члены его фракции добились снижения максимальной площади земли, которую могут продать в одни руки, с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров. Он предположил, что голосование по закону могут провести на предстоящей неделе.

Протесты против принятия закона о продаже земли прошли 17 декабря в Киеве и еще десяти регионах Украины. В столице в результате драк протестующих с полицейскими пострадали 17 силовиков. Двое из них были госпитализированы.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка территорий иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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