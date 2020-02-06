Оппозиция заблокировала трибуну Рады

Депутаты Верховной Рады Украины из фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну и президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта об открытии рынка земли. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутаты фракции «Слуга народа» попытались воспрепятствовать блокированию работы парламента. В результате потасовки в президиум смогла пройти лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и еще несколько женщин-парламентариев.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций и покинул президиум, однако Тимошенко все еще находится на месте спикера Рады.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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