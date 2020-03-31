Украинцев призвали доносить из-за коронавируса

Украинцы должны поддержать власть в борьбе с коронавирусом и передавать ей информацию об известных случаях инфицирования и о людях, контактировавших с потенциально зараженными. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook.

«Мы не можем защитить тех, кто сознательно нарушает правила ограничений. Кто, приехав из-за границы или контактируя с заболевшими, не сообщил об этом и не самоизолировался. Но наша задача — защитить всех от безответственных людей», — объяснил политик призыв доносить на сограждан.

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Кличко рассказал, что с 11 марта в украинскую столицу из-за рубежа вернулись 37 тысяч жителей, причем почти 450 киевлян контактировали с инфицированными. В этой связи в Киеве создан специальный мониторинговый центр. Его сотрудники будут отслеживать, как горожане придерживаются режима карантина, самоизоляции и обсервации для медицинского наблюдения.

Мэр напомнил и о последствиях отступления от закона. «Первое нарушение — штраф 17 тысяч гривен (48 тысяч рублей), второе нарушение — 34 тысячи гривен (96 тысяч рублей). Ну и для тех, кто совсем не понимает и нарушает правила в третий раз — уголовная ответственность», — сказал Кличко.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта. Власти анонсировали ужесточение мер, чтобы уменьшить риски, связанные с распространением инфекционного заболевания.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 548 человек, 13 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 785 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.

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