Эвакуированные из Катара украинцы сбежали из карантина

Несколько эвакуированных из Катара украинцев сбежали из карантина в отеле «Казацкий». Об этом сообщают «Українськi Новини».

Сейчас полиция вместе с пограничниками сверяет списки эвакуированных, чтобы понять точное количество покинувших режим обсервации. Место карантина в другом отеле «Пуща» также покинули несколько ранее эвакуированных рейсом из Дохи.

Полиция намерена привлечь сбежавших из обсервации к административной ответственности.

Ранее эвакуированные из Катара украинцы пригрозили властям голодовкой. Они отказались заходить в гостиницу, которую им предоставили для прохождения карантина. По словам вернувшихся на родину украинцев, если их будут удерживать, они объявят голодовку. Люди требуют, чтобы их отпустили проходить карантин дома.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 548 человек, 13 скончались. Общее число инфицированных в мире превысило 785 тысяч человек.

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