Находящиеся на карантине украинцы пригрозили голодовкой

Находящиеся на карантине украинцы, эвакуированные из Катара, пригрозили начать голодовку. Об этом сообщает «Страна.ua».

Они отказались заходить в гостиницу, которую им предоставили для прохождения карантина. По словам вернувшихся на родину украинцев, если их будут удерживать, они объявят голодовку. Люди требуют, чтобы их отпустили проходить карантин дома.

«То, что нам предлагают, неприемлемо. И если бы мы знали, что произойдет с нами, когда мы приедем, мы бы никогда в жизни сюда не приехали за те деньги, которые мы потратили», — заявила одна из эвакуированных.

Ранее стало известно, что 29 марта украинцы, эвакуированные из Вьетнама, отказались от обязательной обсервации и сбежали из аэропорта, прорвав кордоны. Другая группа путешественников сбежала по пути к отелю.

По последним данным, на Украине были выявлены 480 случаев заражения коронавирусом, 11 пациентов скончались. В стране действует карантин и режим чрезвычайной ситуации. В мире вирусом заразились 724 тысячи человек. При этом 34 тысячи умерли, свыше 150 тысяч излечились.

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