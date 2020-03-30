Украинцев попросили не возвращаться из-за границы в связи с коронавирусом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил граждан страны не возвращаться из-за границы в связи с опасностью заразиться коронавирусом во время поездки. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает УНИАН.

Как сообщил Кулеба, эвакуации из-за рубежа ожидают 11449 украинцев. Он призвал сограждан, имеющих в средства для проживания, оставаться пока в тех странах, где они оказались.

«Потому что путешествие — это подвергание себя опасности. Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаясь с людьми; и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения», — пояснил Кулеба.

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По словам министра, ситуация с коронавирусом достигла «критического периода», и ближайшие недели будут определяющими.

«В целях вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели находились пока там, где вы находитесь. Это для вас лично гораздо безопасный вариант», — добавил он.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 скончались. В стране действует режим чрезвычайной ситуации и карантин.

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