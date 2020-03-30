Украинцев попросили не возвращаться из-за границы в связи с коронавирусом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил граждан страны не возвращаться из-за границы в связи с опасностью заразиться коронавирусом во время поездки. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает УНИАН.
Как сообщил Кулеба, эвакуации из-за рубежа ожидают 11449 украинцев. Он призвал сограждан, имеющих в средства для проживания, оставаться пока в тех странах, где они оказались.
«Потому что путешествие — это подвергание себя опасности. Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаясь с людьми; и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения», — пояснил Кулеба.
По словам министра, ситуация с коронавирусом достигла «критического периода», и ближайшие недели будут определяющими.
«В целях вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели находились пока там, где вы находитесь. Это для вас лично гораздо безопасный вариант», — добавил он.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 скончались. В стране действует режим чрезвычайной ситуации и карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения