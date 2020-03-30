Эвакуированные с Бали украинцы отказались выходить из самолета в Киеве

Эвакуированные с Бали украинцы отказались выходить из самолета в киевском аэропорту. Так они выразили протест против двухнедельного карантина в специально подготовленной гостинице, передает «Обозреватель».

По данным издания, часть людей согласилась пожить в отеле «Казацкий» в центре города, однако около 100 человек принялись бунтовать, требуя разрешить им самоизолироваться дома. Они заявили, что в предложенном месте не созданы необходимые условия: те, кто согласился на принудительный карантин раньше, сообщили им об отсутствии отопления и текущей из кранов ржавой воде.

Протестующие украинцы провели на борту более 12 часов, в это время власти проводили с ними переговоры, требуя подписать уведомления о необходимости карантина и последствиях его несоблюдения. В итоге люди согласились поехать в гостиницу — в самолете стало невозможно находиться, там закрыли все туалеты и закончилась питьевая вода.

Подобная ситуация произошла 29 марта с украинцами, эвакуированными из Вьетнама. Прибывшие в киевский аэропорт Борисполь туристы отказались от обсервации и попытались сбежать из терминала. Видео инцидента попало в сеть, позже разместившего ролик украинца заставили попросить прощения.

По состоянию на 30 марта на Украине зарегистрированы 480 случаев коронавируса, 11 человек умерли. В стране объявлен карантин и режим чрезвычайной ситуации.

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