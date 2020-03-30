Украинцы сбежали из-под карантина с «нечеловеческими условиями» и попали на видео

Украинцы сбежали из отеля в центре Киева, где должны были оставаться на карантине после возвращения с Бали. Видео побега опубликовано на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

На кадрах видно группу туристов с детьми, спешно покидающую здание гостиницы. Как говорится в подписи к видео, после заселения на принудительный карантин люди стали жаловаться на «нечеловеческие условия»: холод, ржавую воду и дорогое питание — 1200 гривен в день (3400 рублей). Многие даже заявили о готовности выплатить штраф за нарушение правил обсервации, который составляет от 17 до 34 тысяч гривен (от 48 до 96 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что прилетевшие с Бали украинские туристы отказались выходить из самолета из-за нежелания проводить карантин в отеле. Протестующие провели на борту более 12 часов, пока на лайнере не закрылись туалеты и не закончилась питьевая вода.

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