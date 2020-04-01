Строительство дорог сочли залогом экономического развития Украины

Правительство Украины не намерено останавливать проекты по строительству дорог в стране во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает их залогом экономического развития Украины. «Это локомотив для нашей экономики, который должен двигать нас вперед независимо от обстоятельств», — подчеркнул он.

Правительство позволит Укравтодору привлечь под государственные гарантии 19 миллиардов гривен.

Ранее Шмыгаль заявил, что правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. По его словам, украинцы не могут три месяца «просто так сидеть дома» в отсутствие финансовой подушки у большинства из них. Шмыгаль отметил, что граждане должны зарабатывать деньги для запуска экономики.

Премьер высказал прогноз, что ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8 процента на фоне пандемии коронавируса. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

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