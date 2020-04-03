Украина поможет Италии бригадой медиков и спиртом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно решению, в Италию для помощи в борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2 и обмена опытом отправится бригада медиков.

«Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. (...) За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и получим специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии», — заявил Зеленский.

В то же время планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого будет определен с учетом потребностей украинского рынка.

26 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране начнут работать законсервированные спиртзаводы с целью наполнения аптек антисептиками по доступным ценам. Он выразил уверенность, что украинские власти также помогут Италии и другим странам, охваченным коронавирусом, поставками этилового спирта, на основе которого изготавливают дезинфицирующие средства.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 942 человека, 23 скончались. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило миллион человек; более 56 тысяч умерли, 226 тысяч излечились.

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