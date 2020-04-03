Зеленский поручил спецслужбам найти маски для врачей

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к нации и рассказал о шагах, которые власть предпримет для того, чтобы решить проблему дефицита средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Страна.ua».
По его словам, во многих городах Украины врачи жалуются на нехватку масок и костюмов. Зеленский заявил, что на проблемные участки приедет главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому», — пообещал президент, добавив, что спецслужбы будут искать нарушителей и разберутся с главврачами, которые искажают ситуацию о наличии средств индивидуальной защиты для медработников.
Зеленский добавил, что нынешние власти «пожинают плоды издевательства» над системой здравоохранения в предыдущие годы. «И поэтому [мы] ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование», — резюмировал глава государства.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 942 человека, 23 скончались. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило миллион человек; более 56 тысяч умерли, 226 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения