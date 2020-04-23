Зеленский назвал два условия для снятия карантина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два ключевых условия для снятия карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Видеообращение главы государства опубликовано на Facebook.

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Зеленский отметил, что поддерживает решение украинского правительства продлить действие ограничительных мер до 11 мая. По его словам, у власти есть четкий план выхода из карантина, и вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий, состоящий из пяти этапов.

Плавный выход из карантина начнется при двух ключевых условиях: в течение десяти дней процент выявленных случаев коронавируса не меняется или остается в пределах 5 процентов, а больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее, чем на половину.

Зеленский подчеркнул, что все с нетерпением ждут возвращения к обычному ритму жизни, но спешка в этом вопросе может быть фатальной. «Поэтому еще немножечко терпения и самодисциплины», — призвал украинский лидер.

Ранее стало известно, что Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки — 578 человек. Всего в стране зарегистрированы 7170 случаев коронавируса.

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