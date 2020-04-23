Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки. Новые данные о распространении инфекции на своей странице в Facebook приводит Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

За минувшие сутки лабораторно подтверждено 578 новых случаев инфицирования коронавирусом. «Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. (...) В общей сложности 504 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — отметили в ЦОЗ.

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Накануне ведомство сообщало о 6592 случаях инфицирования. Число выздоровевших пациентов (424) превышало количество летальных исходов (174). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления — на 80, что также является рекордным показателем.

Ранее 23 апреля сообщалось, что в селе Ижвицы Черновицкой области, которая лидирует по числу заразившихся коронавирусом на Украине с более чем тысячей зарегистрированных случаев, с разницей в сутки от инфекции скончались два молодых брата. В день похорон умерла их бабушка, отец сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 7170 человек, 187 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,6 миллиона человек; 184 тысячи скончались, 722 тысячи излечились.

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