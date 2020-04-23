На Украине с разницей в сутки от коронавируса скончались молодые братья

В селе Ижвицы Черновицкой области, которая лидирует по числу заразившихся коронавирусом на Украине с более чем тысячей зарегистрированных случаев, с разницей в сутки от инфекции скончались два молодых брата. Об этом пишет «Страна.ua».

Мужчины — 19-летний Андрей и 24-летний Иван Фрунзы — попали в районную больницу с запущенной пневмонией. Младший из братьев скончался вечером 19 апреля, старший — утром 21 апреля. 22 апреля пришел результат их тестов — у них подтвердился коронавирус. Первые симптомы у Ивана появились еще 10 апреля, младший брат слег через неделю.

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В день похорон скончалась бабушка молодых людей, их отец сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. В семье есть еще старший сын, который первым в Ижвицах заразился SARS-CoV-2.

«В село вернулась часть "заробитчан", поэтому заразиться могли от кого-то из них», — предположила одна из жительниц населенного пункта. Журналисты отмечают, что почти половина села Иживцы, в котором проживает около шести тысяч человек, регулярно ездит на заработки за рубеж.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 7170 человек, 187 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,6 миллиона человек; 184 тысячи скончались, 722 тысячи излечились.

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